Турция и Азербайджан являются самыми близкими друг другу странами – депутат

26 апреля 2018 08:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Визит Ильхама Алиева в Турцию является первым его зарубежным визитом после переизбрания Президентом Азербайджана, что является показателем дружбы и братства между нашими странами.

Об этом Trend сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Тахир Сулейманов.

По его словам, нынешний визит Президента Ильхама Алиева, а также проведенное в ходе этого визита VII заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Азербайджан-Турция, откроют новый этап в сотрудничестве двух стран. Депутат подчеркнул, что это является результатом успешной политики, реализуемой Президентом Ильхамом Алиевым.

Сулейманов также отметил, что подписанные в рамках заседания документы, охватывающие различные сферы, будут способствоать углублению сотрудничества между братскими государствами, развитию обеих стран.

Парламентарий подчеркнул, что Турция и Азербайджан являются самыми близкими друг другу странами в мире.

«История отношений между двумя братскими странами имеет великую историю. Как отмечал великий лидер Гейдар Алиев, Турция и Азербайджан – «одна нация, два государства». Реджеп Тайип Эрдоган в своем выступлении на заседании также отметил это, еще раз заявив, что Турция всегда рядом с Азербайджаном в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Нет другой страны, которая оказывала бы такую же большую поддержку Азербайджану в решении нагорно-карабахского конфликта, как Турция. Это весьма радует нас, отношения между двумя странами будут укрепляться и впредь»,- сказал депутат.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Абдулрахман Юсубов)

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