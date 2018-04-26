Азербайджан развивается, а Армения погибает – депутат

26 апреля 2018 12:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Между Азербайджаном и Арменией сегодня существуют большие различия: Азербайджан развивается, а Армения - погибает. Об этом в четверг сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Таир Рзаев.

По его словам, президентские выборы, которые прошли в каждой из двух стран, дали разные результаты. «В Азербайджане проводятся реформы, ведущие к развитию, сформировалось новое правительство, еще больше укрепилась стабильность. В Армении же после выборов начался политический хаос, люди вышли на улицы», - сказал депутат.

Рзаев отметил, что уход Сержа Саргсяна из власти должен был произойти давно. "Саргсян удерживал власть за счет оружия. Армянский народ не хотел видеть его у руководства страной, он враг не только азербайджанского, но и собственного народа", - сказал депутат.

Он отметил, что Армения - это развалившаяся, зависящая от других государств и существующая на пожертвования страна. "У нее нет своей политики, в ней нет демократии, свободы слова. В отличие от Армении, Азербайджан проводит независимую политику, не претендует на чужие земли. Президент Азербайджана проводит мудрую политику, развивается экономика страны, растет ее авторитет на международной арене», - сказал Рзаев.

Депутат также отметил, что на совести Сержа Саргсяна гибель многих мирных азербайджанцев, и он должен ответить за свои преступления перед трибуналом.

Отметим, что 23 апреля премьер Армении Серж Саргсян подал в отставку.

Акции протеста против избрания Саргсяна премьером Армении начались 13 апреля. Саргсян дважды избирался на пост президента - в 2008 и 2013 годах. Оппозиция обвиняет его в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. Семнадцатого апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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