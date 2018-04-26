Ангела Меркель: Германия и в будущем готова поддерживать Азербайджан как партнера на пути политической и экономической модернизации

БАКУ /Trend/ - Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

«Искренне поздравляю Вас с переизбранием на пост Президента Азербайджана. Я поддерживаю дальнейшее углубление связей между нашими государствами и обществами. Германия и в будущем готова поддерживать Азербайджан как партнера на пути политической и экономической модернизации. Желаю Вам успехов на высоком государственном посту», - говорится в поздравлении канцлера Германии.

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