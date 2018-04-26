Самед Сеидов: Любая попытка пристыдить Азербайджан – это и есть коррупция

БАКУ /Trend/ - Любая попытка пристыдить Азербайджан – это и есть коррупция, сказал в четверг председатель комитета Милли Меджлиса Азербайджана по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов в ходе весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге.

«Я горжусь тем, что я из Азербайджана. Я думаю, что сегодня очень важно подчеркнуть, что любая попытка пристыдить мою страну, указать пальцем на мою страну – это и есть коррупция. Потому что Азербайджан вступил в эту организацию во имя [демократических] ценностей. Если вы ищете коррупцию, то необходимо подумать и о других государствах, и о тех, кто заседает в этой ассамблее. Почему только Азербайджан? Лишь месяц назад здесь, в этом зале заседаний вы аплодировали Сержу Саргсяну, который два дня назад был изгнан армянским народом за коррупцию. Хочу спросить тех, кто утверждал, что Армения - очень демократичное государство, что Саргсян приветствуется этой организацией как демократ, представляющий армянский народ - где этот господин Саргсян? Почему вы не хотите задать себе эти вопросы?» - сказал он.

Сеидов отметил, что Азербайджан находится в состоянии войны.

«Мы потеряли наши территории. У нас один миллион беженцев. Мы пришли сюда, в эту организацию для того, чтобы найти здесь верховенство закона. Но вместо верховенства закона мы видим новую терминологию. Мое имя тоже находится в списке тех, кого здесь представляют как коррумпированных азербайджанцев. Даже тогда, когда орган по расследованию сказал, что господин Сеидов не имеет отношения к коррупции, в этом докладе упоминается мое имя. Очень трудно объяснить миру, почему мое имя упоминается в этом документе. Это глубоко несправедливо», - отметил Сеидов.

Он сказал, что Азербайджан будет бороться за свое достоинство, и победит.

«Потому что мы думаем о свободе, демократии, о тех ценностях, которые не принадлежат Совету Европы, которые принадлежат миру. Когда я пришел в Совет Европы, я сказал с самого начала, 18 лет назад, что это мой Совет Европы. Сейчас я думаю, что нет. Это ваш Совет Европы. Я не хочу быть в таком Совете Европы», - заключил он.

(Автор: Ляман Зейналова)

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