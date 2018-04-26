Эльшад Гасанов: Антиазербайджанские группы в ПАСЕ пытаются запятнать имидж страны ложной информацией

БАКУ /Trend/ - Сегодня вопрос коррупции превратился в политическое оружие для того, чтобы нанести ущерб независимым лицам и странам, сказал в четверг депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Эльшад Гасанов в ходе весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге.

Он призвал собравшихся действовать беспристрастно и полагаться на конкретные факты, а не на утверждения.

Комментируя т.н. доклад независимого органа по расследованиям сведений о коррупции в Парламентской Ассамблее, он отметил, что пришёл к выводу, что доклад основан на слухах.

«Я считаю, что документ такого рода должен быть основан на ясных и чётких фактах. Я услышал фразы такого рода, как «орган не смог установить», «подарок носил систематический характер», «характерно для многих стран», «возможно», «вероятно». У меня возникает вопрос: как можно обвинять страну такими нечёткими и неопределёнными фразами? Как мы можем обвинять кого-то, не имея конкретных фактов?», – сказал Гасанов.

Он также напомнил, что авторы расследования допустили, что они не смогли получить каких-либо задокументированных подтверждений своим утверждениям.

«В докладе говорится о т.н. проекте по организованной преступности и коррупции. Я считаю, что информация, распространённая в рамках этого проекта, является необоснованной и необъективной. Этой ложной информацией антиазербайджанские группы пытаются запятнать имидж Азербайджана и тех, кто поддерживает дружеские отношения с нашей страной: политиков, общественных деятелей и журналистов», – заявил Гасанов.

Дипломат ещё раз подчеркнул, что речь идёт об очевидной антиазербайджанской кампании, направленной на то, чтобы нанести вред репутации страны и тем, кто её поддерживает.

«Лица и некоторые группы, злоупотребляя свободой слова, организовали позорную кампанию против нас [Азербайджана]», – сказал Гасанов.

(Автор: Фикрет Долуханов)

Твиттер: @FDolukhanov

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