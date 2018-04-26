Президент Ильхам Алиев встретился с госминистром Великобритании по вопросам Европы и Америки (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг встретился с государственным министром Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии по вопросам Европы и Америки Аланом Дунканом.

На встрече Алан Дункан поздравил главу государства с переизбранием на пост Президента, и пожелал ему успехов в деятельности. Он отметил, что переизбрание Президента Ильхама Алиева обеспечит продолжительность стремительного развития Азербайджана.

В ходе беседы было обсуждено двустороннее и региональное сотрудничество, другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

На встрече состоялся обмен мнениями по переговорному процессу, связанному с урегулированием армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

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