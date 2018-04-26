Президент Ильхам Алиев встретился с госминистром Великобритании по торговле и поощрению экспорта (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг встретился в Лондоне с госминистром Великобритании по торговле и поощрению экспорта, сопредседателем межправительственной комиссии баронессой Роной Ферхед.

На встрече баронесса Рона Ферхед поздравила Президента Ильхама Алиева с одержанной на выборах победой. Она с удовлетворением вспомнила свой визит в Баку.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по развитию двусторонних отношений, в частности по вопросам сотрудничества в сферах инвестирования, бизнес-связей, сельского хозяйства.

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