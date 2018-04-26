Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Великобритании (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В четверг состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Терезой Мэй.

Затем было подписано соглашение о разделе продукции между Азербайджанской государственной нефтяной компанией SOCAR, компанией BP Exploration (Azerbaijan) Limited и аффилированной нефтяной компанией SOCAR для совместной разведки и разработки на перспективном блоке D230 в азербайджанском секторе Каспия.

Документ подписали президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев и главный исполнительный директор компании BP Боб Дадли.

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