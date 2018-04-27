Многовекторные двусторонние отношения между Азербайджаном и Малайзией заслуживают одобрения - министр

27 апреля 2018 17:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Многовекторные двусторонние отношения между Азербайджаном и Малайзией заслуживают одобрения.

Об этом говорится в поздравительном письме главы МИД Малайзии Анифаха Амана, направленном министру иностранных дел Азербайджана Эльмару Мамедъярову по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между двумя странами, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Азербайджана, распространенном в пятницу.

В ответном письме своему коллеге Мамедъярова отметил, что Азербайджан придает большое значение искреннему диалогу и сотрудничеству с Малайзией в духе дружбы, взаимопонимания и доверия.

Глава МИД Азербайджана отметил, что между двумя странами сформировались отношения, построенные на основе общих интересов и тесного сотрудничества. Министр подчеркнул важность укрепления отношений между людьми, которые являются лучшей гарантией сближения двух стран и повышения взаимного интереса к культурам наших народов.

Министр также в своем письме отметил, что высоко ценит позицию Малайзии по поддержке урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта на основе принципов суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности международно признанных границ, поддержке соответствующих резолюций ООН и ОИК, и выразила уверенность в продолжении этой поддержки.

Глава МИД Малайзии в своем письме отметил развитие отношений во многих сферах между двумя странами за последние 25 лет, в том числе на уровне отношений между людьми. Аман сказал, что многовекторные двусторонние отношения между двумя странами, сформированные на основе взаимопонимания и симпатии, заслуживают одобрения. Также Аман подчеркнул готовность продолжать совместную деятельность по дальнейшему укреплению и развитию двусторонних связей.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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