Первый вице-президент Мехрибан Алиева встретилась с председателем группы дружбы Франция-Кавказ Сената Франции (ФОТО) (версия 2)

27 апреля 2018 15:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева встретилась с председателем группы дружбы Франция-Кавказ Сената Франции, сенатором Аленом Юпером.

Подчеркнув, что Ален Юпер совершает визит в Азербайджан в качестве председателя группы дружбы Франция-Кавказ Сената Франции, Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева коснулась отношений между странами, выразила удовлетворение очень успешным развитием азербайджано-французских связей во всех сферах.

Мехрибан Алиева сказала, что между странами налажено успешное сотрудничество в политической, экономической и других сферах, отметила, что азербайджано-французские межпарламентские связи играют важную роль в укреплении этих отношений. Первый вице-президент сказала, что в последние годы в этом направлении было проведено много мероприятий.

Коснувшись экономических связей, Первый вице-президент отметила очень успешное сотрудничество в энергетическом секторе, рассказала, что наряду с этим налажено сотрудничество в сферах транспорта, сельского хозяйства, экологии и других сферах, подчеркнула успешную деятельность многих французских компаний в Азербайджане.

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