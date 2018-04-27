Первый вице-президент Мехрибан Алиева встретилась с председателем группы дружбы Франция-Кавказ Сената Франции (ФОТО) (версия 3)

БАКУ /Trend/ - Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева встретилась с председателем группы дружбы Франция-Кавказ Сената Франции, сенатором Аленом Юпером.

Подчеркнув, что Ален Юпер совершает визит в нашу страну в качестве председателя группы дружбы Франция-Кавказ Сената Франции, Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева коснулась отношений между нашими странами, выразила удовлетворение очень успешным развитием азербайджано-французских связей во всех областях. Отметив, что между нашими странами налажено успешное сотрудничество и в политической, и в экономической, и в других сферах, Мехрибан Алиева сказала, что важную роль в укреплении этих отношений играют азербайджано-французские межпарламентские связи. Она отметила, что в последние годы в этом направлении проведено много мероприятий. Коснувшись экономических связей, Первый вице-президент подчеркнула очень успешное сотрудничество в энергетическом секторе, рассказала о сотрудничестве в области транспорта, сельского хозяйства, экологии и в других сферах, отметила успешную работу многих французских компаний в Азербайджане. Говоря о значении гуманитарных связей, Мехрибан Алиева отметила, что в этой сфере сформировано успешное сотрудничество, подчеркнула, что гуманитарные связи объединяют страны и людей.

Напомнив о том, что Дни азербайджанской культуры успешно прошли не только в столице Франции Париже, но и других городах страны и были встречены с большим интересом, Первый вице-президент отметила мероприятия, проведенные в этом направлении и в Азербайджане. Мехрибан Алиева констатировала успешную работу Французского лицея в Азербайджане, Азербайджано-французского университета. «В этой области проделана большая работа, но все еще есть потенциал», - сказала Первый вице-президент, выразив уверенность в дальнейшем развитии связей между нашими странами.

Французский сенатор, председатель группы дружбы Франция-Кавказ Ален Юпер сказал, что встреча с Первым вице-президентом Мехрибан Алиевой – высокая честь для него. Он подчеркнул, что развитие отношений между Францией и Азербайджаном вызывает удовлетворение. Гость высоко оценил работу, проводимую Мехрибан Алиевой для пропаганды нашей страны во Франции, коснулся значения продолжения мероприятий в этом направлении. Выразив удовлетворение осуществляемым в последние годы сотрудничеством между Азербайджаном и Францией, Ален Юпер отметил, что эти связи будут служить дальнейшему развитию отношений. Сенатор сказал, что Азербайджан является важной страной для мира.

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