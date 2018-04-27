Азербайджан должен пересмотреть вопрос членства в ПАСЕ - Вугар Рагимзаде

БАКУ /Trend/ - Азербайджан должен пересмотреть вопрос членства в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Об этом в пятницу сказал член политического совета партии "Ени Азербайджан", главный редактор газеты İki sahil Вугар Рагимзаде.

Рагимзаде отметил, что после восстановления своей независимости Азербайджан предпринял важные шаги по демократическому развитию.

В частности, интеграция в Европу, обеспечение на высоком уровне прав и свобод человека составляют основу успешного политического курса.

Главный редактор сказал, что успехи в этой области высоко оцениваются зарубежными государствами, международными организациями, отдельными политиками, официальными лицами государств и общественными деятелями.

«К сожалению, некоторые европейские круги, в том числе ПАСЕ, время от времени допускают в своих отчетах предвзятость, несправедливость и необъективность. Особо нужно отметить последний отчет по коррупции, подготовленный на основе предположений, субъективных мнений отдельных депутатов структуры, где также указан Азербайджан. Считаю, что это является очередной провокацией проармянских сил в отношении нашей страны», - отметил Рагимзаде.

По его словам, такого рода отчеты еще раз показывают, что в отношении Азербайджана продолжают применяться двойные стандарты.

«ПАСЕ и другие структуры, которые пытаются говорить на языке давления, раз и навсегда должны понять, что Азербайджан проводит независимую политику, строит сотрудничество, основанное на взаимных интересах. С нами нельзя говорить языком силы. Поэтому такого рода отчеты вызывают недовольство в обществе. В адрес ПАСЕ звучит справедливая критика. Азербайджан никогда не примет несправедливую позицию европейских учреждений в отношении себя», - сказал Рагимзаде.

Главный редактор добавил, что Азербайджан уже 17 лет является членом Совета Европы и всегда выполнял свои обязательства.

Рагимзаде отметил, что Азербайджан столкнулся с давлением со стороны данной структуры, с кампанией очернения.

«Если эта тенденция продолжится, если будет предвзятая позиция в отношении Азербайджана и данная структура станет инструментом антиазербайджанских сил, то ее деятельность, объективность будут под вопросом. В таком случае считаю, что Азербайджан должен пересмотреть вопрос членства в ПАСЕ», - сказал Рагимзаде.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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