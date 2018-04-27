Президент Ильхам Алиев назначил председателя Госагентства по обслуживанию граждан и социальным инновациям

27 апреля 2018 18:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о назначении Ульви Рамиз оглу Мехтиева председателем Государственного агентства по обслуживанию граждан и социальным инновациям.

Кабинету министров поручено в течение двух месяцев подготовить предложения по приведению актов Президента Азербайджана в соответствие с этим распоряжением и представить главе государства; в трехмесячный срок обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабмина в соответствие с этим распоряжением и проинформировать Президента Азербайджана.

Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Президент Ильхам Алиев утвердил новый состав Комиссии госпремий
Политика 18:59
Президент Ильхам Алиев наградил Малахат Ибрагимгызы орденом «Шохрат»
Политика 18:35
Президент Ильхам Алиев наградил Атахана Пашаева Почетным дипломом
Политика 18:31
Президент Ильхам Алиев поздравил главу Черногории
Политика 15:03
Президент Ильхам Алиев принял постоянного докладчика Европарламента по Азербайджану
Политика 14:25
Дональд Трамп: США и Азербайджан могут достичь прогресса в победе над терроризмом и улучшении энергобезопасности Европы
Политика 13:43
Президент Ильхам Алиев: Для расширения и диверсификации торговых связей между Азербайджаном и Великобританией есть большой потенциал
Политика 11:41
В адрес Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления в связи с победой на президентских выборах
Политика 26 апреля 22:35
Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Великобритании (ФОТО)
Политика 26 апреля 20:52
Президент Ильхам Алиев поздравил главу ЮАР
Политика 26 апреля 20:37
Президент Ильхам Алиев поздравил главу Сьерра-Леоне
Политика 26 апреля 20:36
Президент Ильхам Алиев поздравил короля Нидерландов
Политика 26 апреля 19:58
Президент Ильхам Алиев встретился с группой членов британского парламента (ФОТО)
Политика 26 апреля 15:36
Президент Ильхам Алиев встретился с госминистром Великобритании по торговле и поощрению экспорта (ФОТО)
Политика 26 апреля 15:16
Президент Ильхам Алиев встретился с госминистром Великобритании по вопросам Европы и Америки (ФОТО)
Политика 26 апреля 15:15
Начался визит Президента Ильхама Алиева в Великобританию (ФОТО)
Политика 26 апреля 14:36
Президент Ильхам Алиев: Подход к кровавым конфликтам через призму двойных стандартов создает большие препятствия на пути предотвращения чудовищных бед
Политика 26 апреля 13:57
Ангела Меркель: Германия и в будущем готова поддерживать Азербайджан как партнера на пути политической и экономической модернизации
Политика 26 апреля 13:05