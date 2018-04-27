Президент Ильхам Алиев утвердил новый состав Комиссии госпремий

27 апреля 2018 18:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал указ об утверждении нового состава Комиссии государственных премий по науке, технике, архитектуре, культуре и литературе.

Согласно указу, председателем Комиссии назначается премьер-министр Новруз Мамедов; членами Комиссии назначаются: заместитель премьер-министра Али Ахмедов, президент Национальной академии наук Акиф Ализаде, министр культуры Абульфас Гараев, министр здравоохранения Огтай Ширалиев, министр образования Джейхун Байрамов, председатель Госкомитета по градостроительству и архитектуре Самир Нуриев, вице-президенты НАНА Ибрагим Гулиев и Иса Габиббейли, председатель Нахчыванского отделения НАНА Исмаил Гаджиев, академик-секретарь отделения биологических и медицинских наук НАНА Ахлиман Амирасланов, ректор Азербайджанской академии художеств Омар Эльдаров, ректор Бакинского государственного университета Абель Магеррамов, ректор Азербайджанской национальной консерватории Сиявуш Керими, секретарь Союза писателей Чингиз Абдуллаев, секретарь Союза композиторов Джалал Аббасов, народный художник Алтай Гаджиев, народный артист Ариф Меликов, председатель Союза кинематографистов Азербайджанской Республики Шафига Мамедова, председатель правления Союза архитекторов Эльбай Гасымзаде, народный писатель Мовлуд Сулейманлы, председатель Союза ашугов Магеррам Гасымлы.

Отменяется первая часть указа Президента "Об утверждении нового состава Комиссии государственных премий Азербайджана по науке, технике, архитектуре, культуре и литературе" от 28 марта 2016 года.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из указа.

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