В Баку проходит международная научная конференция, посвященная 95-летию со дня рождения академика Зарифы Алиевой (ФОТО) (версия 2)

28 апреля 2018 14:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Баку проходит международная научная конференция «Актуальные проблемы офтальмологии», посвященная 95-летию со дня рождения академика Зарифы Алиевой.

Выступая на мероприятии, министр здравоохранения, доктор наук по медицине, профессор Огтай Ширалиев сначала от имени медицинской общественности поздравил главу государства с переизбранием на пост Президента Азербайджана.

Министр сказал, что академик Зарифа Алиева имеет исключительные заслуги в развитии офтальмологической науки.

Зарифа Алиева автор многих исследований по изучению, профилактике и лечению трахомы, когда-то широко распространенной в Азербайджане, в частности, глазных болезней, связанных с профессиональной деятельностью в химической и электронной промышленности, а также с современными проблемами офтальмологии.

Министр здравоохранения добавил, что были опубликованы монографии Зарифы Алиевой, в частности, «Возрастные изменения глаза и зрительного нерва», «Анатомические и физиологические особенности гидродинамической системы глаза», «Иридодиагностика», «Патология глаза при сахарном диабете», «Актуальные проблемы офтальмологии» и другие труды.

«В целом, Зарифа Алиева автор порядка 200 научных работ, 14 монографий и 12 рационализаторских предложений», - отметил Ширалиев.

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