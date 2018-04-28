В Баку проходит международная научная конференция, посвященная 95-летию со дня рождения академика Зарифы Алиевой (ФОТО) (версия 4)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Баку проходит международная научная конференция «Актуальные проблемы офтальмологии», посвященная 95-летию со дня рождения академика Зарифы Алиевой.

Выступая на мероприятии, министр здравоохранения, доктор наук по медицине, профессор Огтай Ширалиев сначала от имени медицинской общественности поздравил главу государства с переизбранием на пост Президента Азербайджана.

Министр сказал, что академик Зарифа Алиева имеет исключительные заслуги в развитии офтальмологической науки.

Зарифа Алиева автор многих исследований по изучению, профилактике и лечению трахомы, когда-то широко распространенной в Азербайджане, в частности, глазных болезней, связанных с профессиональной деятельностью в химической и электронной промышленности, а также с современными проблемами офтальмологии.

Министр здравоохранения добавил, что были опубликованы монографии Зарифы Алиевой, в частности, «Возрастные изменения глаза и зрительного нерва», «Анатомические и физиологические особенности гидродинамической системы глаза», «Иридодиагностика», «Патология глаза при сахарном диабете», «Актуальные проблемы офтальмологии» и другие труды.

«В целом, Зарифа Алиева автор порядка 200 научных работ, 14 монографий и 12 рационализаторских предложений. Занимавшаяся лечением различных глазных болезней и разработкой профилактических мер, Зарифа Алиева посвятила начальный этап научной деятельности лечению инфекционного заболевания трахомы. Она задалась целью полного искоренения трахомы в Азербайджане. Она очень хорошо знала, насколько трудна и сложна эта проблема. Однако, несмотря на сложность и ответственность работы, Зарифа Алиева быстро достигла больших успехов», - отметил Ширалиев.

Министр отметил, что академик Зарифа Алиева затратила немало усилий на подготовку высококвалифицированных кадров в сфере здравоохранения. Напомнив, что под ее руководством готовились научные кадры, министр здравоохранения также подчеркнул, что Зарифа Алиева обладала богатым внутренним миром. «Она продолжила путь своего отца не только деятельностью, но и своим внутренним миром. Несмотря на то, что минуло 30 лет с ее кончины, Зарифа Алиева продолжает жить в сердцах народа. Человека помнят добрыми делами. Прожитое ею не вмещается в 62 года, ее богатое научное наследие и сегодня очень ценно для медицинской общественности. Проведенные ею исследования создали ряд новых возможностей для лечения некоторых болезней в офтальмологии», - сказал в заключение Ширалиев.

Президент Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), академик Акиф Ализаде отметил, что Зарифа Алиева занимает присущее ей место в офтальмологии. Он оценил Зарифу Алиеву как большого ученого и прекрасного человека.

«Если бы я писал о Зарифе Алиевой, то озаглавил бы эту работу так: «Незаменимый человек». Она была интеллигентным, вежливым и простым человеком. Была замечательной матерью и супругой, одной из выдающихся женщин Азербайджана XX века. Зарифа Алиева родилась в прекрасной семье, и сама была прекрасной главой семейства, подарила Азербайджану прекрасных детей», - отметил Ализаде.

Директор Национального центра офтальмологии имени академика Зарифы Алиевой, доктор наук по медицине, профессор Эльмар Гасымов сказал, что сегодня большой праздник азербайджанской науки. «В 1940-1950-х годах в Азербайджане очень быстро распространялась трахома, и академик Зарифа Алиева сыграла огромную роль в искоренении этой болезни. Она занималась и профессиональной патологией, изучала воздействие вредных веществ на зрительные органы. Как завершение этих работ Зарифа Алиева защитила в Москве научную работу по патологии зрительных органов в химической промышленности. Многие ее научные труды стали настольной книгой офтальмологов. Самым большие ее желанием было, чтобы в Азербайджан открылся Центр офтальмологии, и чтобы сюда приезжали лечиться из других стран. Мы с гордостью можем сказать, что сегодня в Центре работают грамотные врачи, и можно проводить любые операции», - сказал Гасымов.

Директор Национального центра офтальмологии подчеркнул, что научные направления академика Зарифы Алиевой всегда будут примером для офтальмологов.

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