Президент Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева следят за основной гонкой Гран-при Азербайджана Формулы 1 (версия 2)

БАКУ /Trend/ - В воскресенье в Баку стартовал основной этап Гран-при Азербайджана Формулы 1. Сначала состоялись парад пилотов и церемония открытия.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева следят за основной гонкой четвертого этапа Гран-при Азербайджана Формулы 1.

Гран-при Азербайджана Формулы 1 запомнится интересными моментами грандиозной церемонии открытия, которая прошла на площади Азадлыг в Баку.

Пилотов во время парада и церемонии исполнения гимна сопровождали дети. Согласно новому решению, принятому в рамках совместной инициативы Международной автомобильной федерации ”Будущие звезды“ и компании Формулы 1, начиная с сезона этого года пилотов во время парада и церемонии исполнения гимна будут сопровождать дети.

Затем был исполнен государственный гимн Азербайджана.

После исполнения государственного гимна был дан старт финальному этапу Гран-при Азербайджана Формулы 1, который состоит из 51 круга.

Согласно результатам квалификационных заездов, с ведущих позиций стартовали пилот Ferrari Себастьян Феттель, пилоты команды Mercedes Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас.

27 апреля на проходящих в столице Азербайджана в третий раз соревнованиях Формулы 1 прошли первая и вторая сессии свободных заездов. Накануне прошли третья сессия свободных заездов и квалификационные заезды. В рамках Гран-при Азербайджана Формулы 1 также прошли соревнования Формулы 2.

Протяженность гоночной трассы, на которой за первенство борются команды, каждая из которых представлена двумя пилотами, составляет чуть более шести километров.

Самый широкий участок трека составляет 13 метров, а самый узкий вокруг Ичеришехер, седьмой и восьмой повороты - 7,6 метра.

Старт и финиш - площадь «Азадлыг». Здесь также установлены боксы и пит-лейны «клуба Паддока».

Напомним, что в 2016 году победителем Гран-при Азербайджана в Баку стал немецкий пилот Mercedes Нико Росберг. В прошлом году победу на Гран-при Азербайджана Формулы 1 одержал австралийский пилот команды Red Bull Racing Даниэль Риккардо.

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