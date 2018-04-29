Президент Ильхам Алиев: Мы очень рады, что мероприятие мирового значения Формула 1 в третий раз проводится в Баку

БАКУ /Trend/ - Мы очень рады, что мероприятие мирового значения Формула 1 в третий раз проводится в Баку.

Об этом в интервью телеканалу "Fox Sport" в рамках Гран-при Азербайджана Формулы 1 сказал в воскресенье Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что Формула 1 является мероприятием мирового значения. "Мы очень рады, что Формула 1 в третий раз проводится в Баку. Все получают удовольствие от соревнований. Уверен, что гости тоже получают удовольствие, они здесь вместе с нами. Они видят гостеприимство Азербайджанского народа. Гости видят насколько красив наш город, и это великолепное мероприятие. Мы очень рады", - сказал Президент Азербайджана.

На вопрос журналиста "Вы знаете эти улицы, кто по Вашему станет победителем?", глава государства ответил: "Я не знаю. Желаю каждому стать победителем и каждый, кто победит станет здесь героем".

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