Президент Ильхам Алиев ознакомился с новым пограничным сторожевым кораблем типа "Туфан" (ФОТО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев в понедельник ознакомился в Центре строительства и ремонта судов береговой охраны Государственной пограничной службы с новопостроенным пограничным сторожевым кораблем типа «Туфан».

Начальник Государственной пограничной службы Эльчин Гулиев отдал рапорт Верховному главнокомандующему Вооруженными силами, Президенту Ильхаму Алиеву.

Президент, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев посмотрел фильм о строительстве пограничных сторожевых кораблей береговой охраны Государственной пограничной службы, ознакомился с техническими показателями кораблей.

Затем были осмотрены новая боевая техника особого назначения, ракетные комплексы Государственной пограничной службы и другое оборудование.

Президент, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев ознакомился с новопостроенным пограничным сторожевым кораблем типа «Туфан».

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