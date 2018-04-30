Президент Ильхам Алиев исполнил мечту маленького мальчика (ФОТО, ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев исполнил мечту маленького мальчика, который слезно просил встречи с главой государства.

Некоторое время назад в азербайджанском сегменте Сети стало популярным видео, на котором запечатлен плачущий ребенок. На вопросы мамы о том, почему он плачет, мальчик спросил: а почему не пришел Ильхам Алиев? Затем мама ребенка задала сыну вопрос:

- А ты прямо так любишь Ильхама Алиева?

- Да...

Мечта героя видеоролика сбылась на Гран-при Азербайджана "Формулы 1". Президент Ильхам Алиев, его супруга Мехрибан Алиева и члены их семьи встретились с мальчиком и сфотографировались со счастливым ребенком на память.

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