Избраны новые члены двух парламентских комитетов Азербайджана

1 мая 2018 12:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Избраны новые члены двух парламентских комитетов Азербайджана – комитета молодежи и спорта и комитета по культуре.

На пленарном заседании парламента во вторник обсуждался вопрос об избрании депутатов Азера Бадамова и Эльданиза Салимова в комитет молодежи и спорта, а депутата Гусейнгулу Мираламова – в комитет по культуре.

После голосования они были избраны членами вышеназванных комитетов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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