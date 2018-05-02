Президент Ильхам Алиев внес изменения в правила ипотечного кредитования (версия 2)

2 мая 2018 17:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал указ о внесении изменений в указ "О некоторых вопросах ипотечного кредитования в Азербайджанской Республике" от 22 июня 2016 года.

Изменения, в частности, определяют правила реструктуризации ипотечных кредитов.

Согласно изменениям, заемщик для выплаты задолженности в случае изменения экономических или юридических условий, а также наличия финансовых затруднений может обратиться в уполномоченный банк для изменения условий кредитного соглашения (реструктуризации кредита).

Уполномоченный банк в течение трех дней должен рассмотреть заявление заемщика, представленное посредством электронной системы, или документы, представленные заемщиком, в случае если получение обращения посредством электронной системы невозможно, и обратиться в Фонд с обращением о реструктуризации.

Фонд в течение 10 дней со дня поступления обращения должен принять решение об одобрении реструктуризации кредита или обоснованном отказе.

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