Президент Ильхам Алиев утвердил Госпрограмму развития виноделия в Азербайджане в 2018-2025 гг.

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение об утверждении «Государственной программы развития виноделия в Азербайджане в 2018-2025 годах».

В распоряжении говорится, что Кабинету министров вместе с соответствующими центральными и местными органами власти поручено провести необходимые мероприятия для обеспечения выполнения Государственной программы, утвержденной распоряжением.

Министерству экономики совместно с министерством сельского хозяйства поручено скоординировать осуществление мер, предусмотренных Государственной программой, и раз в год информировать Президента Азербайджана о ходе исполнения.

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