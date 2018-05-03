В Администрации Президента Азербайджана создан новый сектор

3 мая 2018 18:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева в составе отдела по общественно-политическим вопросам Администрации Президента создан сектор организации общественно-политической работы.

Руководителем нового сектора назначен Вюсал Гулиев, работавший завсектором по работе с молодежными организациями отдела по общественно-политическим вопросам.

Основным направлением деятельности сектора будет координация вопросов по организации общественно-политической работы в центральных и местных органах исполнительной власти, сообщает в четверг АЗЕРТАДЖ.

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