Успехи в сотрудничестве США с Азербайджаном обещают новые перспективы - конгрессмен

3 мая 2018 19:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Успехи в сотрудничестве США с Азербайджаном обещают новые перспективы.

Об этом на встрече с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым сказал глава делегации Палаты представителей Конгресса США Роберт Гудлат, сообщает в четверг внешнеполитическое ведомство Азербайджана.

На встрече было выражено удовлетворение нынешним уровнем отношений между Азербайджаном и США и состоялся обмен мнениями по дальнейшему углублению сотрудничества на двусторонней платформе.

Мамедъяров рассказал гостям о приоритетах внешней политики Азербайджана, реализуемых по инициативе и при участии Азербайджана широкомасштабных энергетических проектах, направлениях развития ненефтяного сектора.

Говоря об армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте, который является главной угрозой стабильности и безопасности в регионе, Мамедъяров сказал, что попытки изменить международно признанные границы недопустимы. Министр подчеркнул необходимость немедленного, полного и безоговорочного вывода армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН и отметил, что конфликт должен быть урегулирован в рамках территориальной целостности Азербайджана.

Роберт Гудлат сказал, что США придают особое значение отношениям с Азербайджаном, и добавил, что успехи в сотрудничестве по различным сферам сулят новые перспективы.

Также состоялся обмен мнениями по различным вопросам международной и региональной повестки дня.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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