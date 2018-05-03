Агентство продбезопасности Азербайджана будет контролировать качество и безопасность искусственных продуктов питания

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал указ о внесении изменения в указ «О применении принципа «единого окна» при проверке товаров и транспортных средств, провозимых через пропускные пункты государственной границы Азербайджана» от 11 ноября 2008 года.

Согласно изменению в пункт 4.2 указа, Государственный таможенный комитет с целью обеспечения карантина для установления здоровья животных, ввозимых из других стран, будет информировать не соответствующую территориальную государственную ветеринарную инспекцию, а соответствующий региональный филиал Агентства продовольственной безопасности.

В шестой части этого указа слова «Государственная ветеринарная служба и Государственная служба фитосанитарного контроля при министерстве сельского хозяйства Азербайджана» заменяются словами «Агентство продовольственной безопасности Азербайджана».

Указ вступает в силу с 1 июля 2018 года.

Глава государства также подписал указ о внесении изменения в указ «О применении закона Азербайджана «Об утверждении Таможенного кодекса Азербайджана» от 15 сентября 2011 года.

Согласно изменению, в пункте 28.3 указа после слов «министерство по налогам Азербайджана» добавляются слова «Агентство продовольственной безопасности Азербайджана». То есть, отныне информация таможенной статистики о внешней торговле в Азербайджане будет предоставляться и Агентству продовольственной безопасности.

Также согласно указу о внесении изменения в указ Президента “Об обеспечении выполнения закона Азербайджана «О питании младенцев и детей раннего возраста” от 12 февраля 2004 года, первая часть имеет следующую редакцию:

«1. Полномочия соответствующих органов исполнительной власти, предусмотренных в статье девять закона Азербайджана «О питании младенцев и детей раннего возраста», осуществляет Агентство продовольственной безопасности Азербайджана».

В статье девять закона говорится: «Государственный контроль за качеством и безопасностью искусственных продуктов питания осуществляется в установленном законодательством порядке соответствующими органами исполнительной власти в пределах их полномочий».

Этот указ вступает в силу с 1 июля 2018 года.

Президент Азербайджана также подписал указ о внесении изменений в указ «О применении закона Азербайджана «О виноградарстве и виноделии» от 29 января 2002 года.

Согласно изменениям, отменяется девятый абзац второй части указа, и восьмой абзац будет в следующей редакции: «полномочия соответствующего органа исполнительной власти, предусмотренных в статье 7.3 этого закона (касательно фитосанитарной ситуации), статьях 22.1 и 27.2, осуществляет Агентство продовольственной безопасности Азербайджана».

Этот указ также вступает в силу с 1 июля 2018 года.

Другим указом Президента Ильхама Алиева в пункте 14.9 «Правил регулирования экспортно-импортных операций в Азербайджане» после слов «министерству по налогам» добавляются слова «Агентству продовольственной безопасности».

Таким образом, Государственный таможенный комитет не позднее 15 числа каждого месяца после отчетного периода по всем экспортно-импортным операциям будет представлять Президенту Азербайджана, Кабинету министров, министерству экономики, министерству финансов, министерству по налогам, Государственному комитету статистики, Центральному банку, а также Агентству продовольственной безопасности информацию о таможенной статистике по внешней торговле в установленной форме.

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