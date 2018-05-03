Медведев поздравил коллег из стран СНГ с приближающейся годовщиной Победы

БАКУ /Trend/ - Дмитрий Медведев поздравил глав правительств Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана с приближающейся 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте правительства РФ.

В посланиях говорится об объединяющей граждан данных стран памяти о Великой Победе. Подчеркивается, что отвага и героизм солдат Великой Отечественной, самоотверженность тружеников тыла навсегда останутся в сердцах нынешнего и будущих поколений.

Председатель Правительства РФ выразил уверенность, что прочные традиции дружбы, заложенные в тяжёлые годы военных испытаний, будут и далее служить надёжным фундаментом межгосударственных отношений.

Дмитрий Медведев попросил своих коллег передать фронтовикам и труженикам тыла пожелания счастья, благополучия и долголетия, искренние слова уважения и признательности за их беспримерный подвиг.

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