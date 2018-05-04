Президент Ильхам Алиев прибыл в Хызынский район

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу прибыл в Хызынский район.

Сначала глава государства посетил памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в парке Гейдара Алиева в центре города Хызы, возложил цветы к его подножию.

Глава Исполнительной власти Хызынского района Хазар Асланов проинформировал главу государства о работе, проделанной в парке, а также мерах по благоустройству и созиданию, проведенных в районе.

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