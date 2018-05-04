Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии участка автомагистрали Гилязи-Хызы

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках поездки в Хызынский район в пятницу принял участие в открытии капитально реконструированной дороги, берущей начало с 34-го километра дороги Гилязи-Хызы, до села Фындыган.

Председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Салех Мамедов проинформировал главу государства о технических показателях капитально реконструированной дороги.

Глава государства разрезал ленту, символизирующую открытие дороги.

В заключение было сделано фото на память.

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