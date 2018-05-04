Парламент Азербайджана продолжает обсуждать законопроект о лицах, имеющих инвалидность

4 мая 2018 17:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана в пятницу во втором чтении обсуждался законопроект «О правах лиц, имеющих инвалидность».

Председатель комитета по вопросам труда и социальной политики Хады Раджабли рассказал о законопроекте, отметив, что он состоит из восьми глав и 40 статей.

По его словам, в документе нашли отражение основные понятия, определение инвалидности, государственные гарантии лицам, имеющим инвалидность, их реабилитация и абилитация, обеспечение их занятости, образование, профессиональная подготовка, условия труда, обеспечение жильем и другие вопросы.

Как сказал Раджабли, были учтены предложения, высказанные в ходе первого чтения законопроекта.

Замминистра труда и социальной защиты населения Натиг Мамедов высказался по поводу того, что работодатели не берут на работу инвалидов.

Мамедов отметил, что вместо того, чтобы брать на работу инвалида, работодатель выплачивает штраф в размере 45 манатов, так как, чтобы взять на работу инвалида должна быть создана специальная инфраструктура.

Мамедов отметил, что необходимо повысить штраф за нетрудоустройство инвалидов.

После обсуждения законопроект был принят во втором чтении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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