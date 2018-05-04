Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство нового здания школы в Хызы

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о дополнительных мерах по ускорению социально-экономического развития Хызынского района.

В распоряжении говорится, что для продолжения строительства нового здания полной средней школы номер один на 420 ученических мест и работ по благоустройству в городе Хызы из резервного фонда Президента Азербайджана, предусмотренного в госбюджете на 2018 год, будет выделено 4,8 миллиона манатов, в том числе для строительства нового здания полной средней школы номер один министерству образования будет выделено 3,8 миллиона манатов, для продолжения работ по благоустройству Исполнительной власти Хызынского района - один миллион манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.

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