Экс-президент ПАСЕ: Общественные организации убеждали меня обвинить Азербайджан и отдельных депутатов

7 мая 2018 14:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Общественные организации убеждали меня сделать какое-то заявление в ПАСЕ, обвинить Азербайджан и отдельных депутатов. Об этом сказала в интервью украинскому порталу "Европейская правда" экс-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Анн Брассер, комментируя недавний отчет о коррупции в организации.

Она отметила, что долгое время не было доказательств масштабной коррупции в организации, хотя говорилось об этом давно.

"Я хорошо помню первый отчет об "икорной дипломатии". Там было много интересных вещей, но не было доказательств! А когда доказательств нет, вы должны быть очень осторожными", - отметила Брассер.

"Общественные организации убеждали меня сделать какое-то заявление, обвинить Азербайджан и отдельных депутатов. Но я отказалась, потому что это очень опасный путь", - сказала она.

Как сообщалось ранее, независимый следственный орган (IBAC), расследующий в Страсбурге утверждения о коррупции в ПАСЕ, представил Бюро ассамблеи свой доклад. IBAC не выявил фактов, подтверждающих обвинения Азербайджана в коррупции, и в конечном итоге пришел к выводу, что в деятельности ПАСЕ, касающейся Азербайджана, в работе депутатов, в частности докладчиков ПАСЕ, не была нарушена нейтральность.

Начало очередной антиазербайджанской кампании в ПАСЕ помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам – заведующий отделом Али Гасанов, комментируя данные обвинения, назвал вовсе не удивительным и не случайным.

«Круги, последовательно и целенаправленно функционирующие против Азербайджана на Западе, и контролируемые ими организации и медиа более активизируются в преддверии важных мероприятий, проводимых в нашей стране, и всячески пытаются очернить как Азербайджан, так и данное мероприятие. Известно, что с начала 2018 года в Азербайджане состоялись многие мероприятия международного уровня, в жизни страны произошли другие значимые события. Президентские выборы, проведенные в Азербайджане 11 апреля, были оценены большинством экспертов как референдум доверия Президенту Ильхаму Алиеву», - отметил Али Гасанов.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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