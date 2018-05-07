У Армении не будет будущего, пока она не откажется от оккупационной политики - Али Ахмедов

7 мая 2018 16:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - У Армении, пока она не откажется от оккупационной политики, не будет будущего.

Об этом сказал в понедельник вице-премьер, председатель партии - исполнительный секретарь «Ени Азербайджан» Али Ахмедов.

Али Ахмедов сказал, что существующее в Армении внутреннее противостояние продлится долго.

Вице-премьер подчеркнул, что противоречия, приводящие к противостоянию, напряженности и проблемам в Армении, невозможно устранить за несколько дней, месяцев и даже лет.

«Независимо от того, кто будет избран премьер-министром Армении, трудности не исчезнут. Потому что не устранена приводящая к ним и упадку страны главная проблема – оккупационная политика. Пока Армения будет агрессором, у нее останутся проблемы, создающие серьезные трудности», - сказал Ахмедов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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