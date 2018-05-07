Азербайджан предпринимает необходимые шаги для стимулирования деятельности институтов гражданского общества - Али Гасанов

7 мая 2018 16:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане полностью обеспечена свобода слова, государство предпринимает все необходимые шаги для стимулирования деятельности институтов гражданского общества.

Об этом в понедельник сказал помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам – заведующий отделом Али Гасанов в ходе своего выступления на XV заседании Комитета парламентского сотрудничества Евросоюз-Азербайджан в Баку.

Гасанов отметил, что на сегодняшний день в Азербайджане зарегистрировано 55 политических партий, свыше пяти тысяч СМИ и трех тысяч неправительственных организаций.

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