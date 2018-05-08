Вице-спикер: Усилия Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта безрезультатны (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Усилия Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта не дают результатов, так как нет желания их добиваться, сказал во вторник в Баку первый вице-спикер Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Зияфят Аскеров в рамках второй сессии XV заседания Комитета парламентского сотрудничества Европейский союз - Азербайджан.

"Минскую группу ОБСЕ нам навязали. Она сегодня ничего не делает для урегулирования конфликта. Сопредседатели лишь посещают Азербайджан и Армению, однако безрезультатно", - сказал вице-спикер.

По его словам, к решению нагорно-карабахского конфликта следует подходить с точки зрения международного права. "Если бы это было так, то с такими проблемами мы бы сегодня не столкнулись. Европа говорит о демократии, однако на деле это вовсе не проявляется", - сказал Аскеров.

Зияфет Аскеров еще раз напомнил, что Нагорный Карабах – исконно азербайджанская земля. «Решить проблему легко. Так в чем же дело? Этот конфликт должен продолжаться 30 лет?! Вынужденные переселенцы должны вернуться на свои земли. Должно пройти 50 лет, чтобы они вернулись на свои земли?! Советовать очень легко, но вы не живете этой реальностью», - сказал Аскеров.

Он отметил, что сегодня применяются санкции против ряда стран. "Однако когда дело касается армяно-азербайджанских отношений, то против Армении никаких санкций не вводится", - сказал Аскеров.

Как подчеркнул Аскеров, государственная политика Армении - это политика террора. "Сможет ли после Саргсяна в Армении прийти к власти здравомыслящий человек? Ради захватнической политики они сделали заложником армянский народ", - сказал он.

Аскеров подчеркнул, что для воцарения мира во всем регионе азербайджанские земли должны быть освобождены. "Армения должна отказаться от захватнической политики, однако она не признает международное право», - сказал он.

Аскеров добавил, что в Нагорном Карабахе готовят террористов. Он отметил, что оккупированные территории Азербайджана используются для выращивания, транзита наркотиков и их продажи на рынках Европы. "И это проблема не только Азербайджана, это всеобщая проблема", - сказал он.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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