Комитет парламентского сотрудничества ЕС-Азербайджан продолжит поддержку территориальной целостности Азербайджана - председатель

БАКУ /Trend/ - Комитет парламентского сотрудничества ЕС-Азербайджан всегда поддерживал, и продолжит поддержку территориальной целостности Азербайджана. Об этом сказал председатель Комитета, член Группы европейских консерваторов и реформаторов, депутат от Великобритании Сайад Керим, выступая во вторник на второй сессии XV заседания Комитета парламентского сотрудничества ЕС-Азербайджан.

Он отметил, что существует необходимость в большей динамике для обеспечения безопасности Южнокавказского региона.

«Мы будем поддерживать динамику, которая укрепляет развитие в Южнокавказском регионе», - сказал глава Комитета.

В свою очередь представитель секретариата Европарламента Флориан Кармон отметил, что в связи с урегулированием нагорно-карабахского конфликта ЕС назначил специального представителя.

"Это указывает на наше желание сыграть активную роль в решении этой проблемы, пользуясь существующими у нас инструментами и средствами. Мы должны понимать, что стабильность в регионе очень важна, и Азербайджан играет важную роль в сохранении этой стабильности", - сказал Кармон.

По его словам, ЕС, принимая резолюции, направляет политические месседжи. "Однако мы не можем исполнять эти резолюции. Для того, чтобы стать надежными партнерами, мы не должны допускать двойных стандартов. Для этого мы и прилагаем усилия", - сказал представитель ЕС.

Для решения нагорно-карабахского конфликта должны прилагаться все усилия, сказала, выступая на заседании, вице-президент Европарламента Хейди Хаутала.

«Должно делаться все, чтобы этот конфликт был решен мирным путем. Есть ли другой путь для решения конфликта - другой, кроме войны? Да, есть. Мы должны сделать все возможное, чтобы конфликт был решен мирно», - сказала она.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.