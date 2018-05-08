ЕС не импортирует товары с оккупированных территорий Азербайджана - представитель

8 мая 2018 16:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - ЕС не импортирует товары с оккупированных территорий Азербайджана, потому что ЕС не признает независимость этих территорий, сказал во вторник в Баку глава отдела региональных программ "Восточного партнерства" ЕС Василис Марагос в рамках второй сессии XV заседания Комитета парламентского сотрудничества Европейский союз - Азербайджан.

Он отметил, что основная проблема заключается в том, что незаконно используются названия стран-производителей.

«В связи с этим Генеральный директорат ЕС направил соответствующие уведомления странам, где довел до их внимания, чтобы они усилили внимание к этим вопросам. Не думаю, что в этом вопросе применяются двойные стандарты. ЕС ничего не ввозит с территории Нагорного Карабаха», - сказал Марагос.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфенова)

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