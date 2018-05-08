Али Гасанов: Общенациональный лидер Гейдар Алиев создал в Азербайджане образцовую модель отношений между государством и религией (ФОТО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Общенациональный лидер Гейдар Алиев создал в Азербайджане образцовую модель отношений между государством и религией.

Об этом во вторник на проведенной при организационной поддержке Управления мусульман Кавказа конференции, посвященной 95-летию великого лидера Гейдара Алиева, сказал помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов.

«Он не только определил свою судьбу, судьбу своей семьи, последующую судьбу родного края, но также сыграл огромную роль в сегодняшнем развитии азербайджанского народа, в определении его сегодняшней судьбы. Гейдар Алиев был именно из таких лидеров, который создал важные примеры, как в прошлой, так и нынешней и будущей судьбе азербайджанского народа, и азербайджанский народ живет, трудится, основываясь на этих примерах, и наше общество представляет миру многочисленные образцы – образцы толерантности, образцы общественно-политической стабильности, прекрасный образец норм цивилизованного сосуществования между религиями. Мы вдохновлены этими примерами и будем гордиться ими и в будущем. И сегодня, при решении судьбоносных вопросов, политический курс Президента Ильхама Алиева предусматривает объединение вместе с представителями интеллигенции, государственными и общественными деятелями страны, религиозных деятелей, и это является продолжением созданного общенациональным лидером монолитного национально-этнического единства», - сказал помощник Президента.

Али Гасанов отметил, что после того как великий лидер Гейдар Алиев во второй раз возглавил руководство страной, он приложил все усилия для спасения Азербайджанского государства, возложив на свои плечи эту миссию.

«Разумеется, что в основе государства должны стоять национальное единство, общественно-политическая стабильность и воля граждан. Поэтому общенациональный лидер обеспечил национальное и гражданское единство. И, достижение гражданского единства было обеспечено им с ювелирной точностью. В основе этого гражданского единства стояло уважение к религии, языку, культуре людей. В предшествующий период, некоторые лица, приведшие азербайджанское общество в состояние борьбы между различными народами и этническими группами, способствовали национально-этническому противостоянию внутри азербайджанского народа. Гейдар Алиев сумел остановить это противостояние, с уважением отнесясь к религиозным и этническим ценностям, культуре каждого человека. Общенациональный лидер создал образцовую модель отношений государства и религии. Достаточно взглянуть на сегодняшнюю модель исламской религии и религиозной толерантности в Азербайджане. Наша религиозная модель построена таким образом, что верующие люди не вмешиваются в светские нормы государства, государство же не вмешивается в религиозные обряды верующих людей. У каждого есть свое место, свои рамки. Эту золотую середину определил общенациональный лидер», - добавил Али Гасанов.

Помощник Президента подчеркнул, что в Азербайджане с уважением относятся к представителям всех религий, культур и добавил, что в стране никогда не было противостояния между суннитами и шиитами.

По словам Али Гасанова, это связано с тем, что ни у кого в сердцах нет такого чувства разделения.

«Это является примером, созданным общенациональным лидером, и можно привести множество подобных примеров, созданных Гейдаром Алиевым», - сказал помощник Президента.

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