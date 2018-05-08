БАКУ /Trend/ - В министерстве социальной политики в Варшаве при организационной поддержке Конгресса азербайджанцев Европы и Совета азербайджанской молодежи в Польше состоялась встреча с азербайджанцами, прибывшими из различных стран Европы, говорится в сообщении Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана, распространенном во вторник.

В ходе встречи Конгресс азербайджанцев Европы рассказал о деятельности азербайджанцев в Европы. Было отмечено, что за последний год под руководством конгресса проживающие в Европе, в том числе в Польше, азербайджанцы дали старт новым проектам.

Официальный представитель министерства Магдалена Свеклей рассказала о числе и деятельности прибывающих в Польшу азербайджанцев.

«За последний год Польша выдала рабочие визы одной тысяче граждан Азербайджана. Если ранее в Польшу прибывали преимущественно лица, занимающиеся физическим трудом, то теперь преобладают специалисты в области информационных технологий. Азербайджанцы активно работают в области технологий», - сказал Свеклей.

Представитель министерства отметила, что число туристов из Польши в Азербайджан также увеличилось. По ее словам, причиной послужила система электронной визы, применяемая Азербайджаном.

На встрече было рассказано об оккупированных землях Азербайджана, нагорно-карабахском конфликте, который в результате агрессии Армении длится 25 лет и в результате которого более миллиона беженцев были изгнаны со своих родных земель. В ходе встречи Свеклей было представлено видео и печатные материалы о Ходжалинском геноциде.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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