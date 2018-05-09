Губернатор штата Невада подписал декларацию о 100-летии АДР

БАКУ /Trend/ - Губернатор американского штата Невада Брайан Сандовал подписал декларацию в связи со 100-летием Азербайджанской Демократической Республики, говорится в сообщении генконсульства Азербайджана в Лос-Анджелесе, распространенном в среду.

В поздравительной декларации, направленной в генеральное консульство Азербайджана в Лос-Анджелесе, губернатор от имени штата Невада поздравляет Азербайджан с этим историческим юбилеем и передает наилучшие пожелания.

Отметим, что это не первая декларация, подписанная губернатором штата Невада по Азербайджану.

Так, подписанием в 2017 году декларации о Ходжалинском геноциде губернатор Брайан Сандовал осудил эту трагедию.

Губернатор Брайан Сандовал от Республиканской партии был избран на эту должность после победы на выборах в 2011 году.

Напомним, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал два распоряжения - об объявлении 2018 года в стране «Годом Азербайджанской Демократической Республики» и о 100-летнем юбилее Азербайджанской Демократической Республики.

(Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.