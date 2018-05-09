В Баку проходит церемония прощания с Рауфом Талышинским (ФОТО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - В Баку в мечети «Тезе пир» проходит церемония прощания с главным редактором газеты «Эхо» Рауфом Талышинским.

Рауф Талышинский будет похоронен на кладбище "Гурд Гапысы" ("Волчьи ворота"). Траурная церемония пройдет в мечети "Тезепир" в 15.00.

Рауф Талышинский скончался вчера утром на 62-м году жизни.

После окончания факультета журналистики Московского государственного университета в 1978 году он работал в газетах «Молодежь Азербайджана», «Вышка», был корреспондентом газеты «Известия» по Азербайджану. Жизнь и творчество Талышинского являются примером самоотверженности в журналистике.

В самые трудные времена – с 1990 года он руководил газетой "Айна" – "Зеркало". Своей деятельностью в этом издании, а также в газете «Эхо», главным редактором которого он был с 2001 года, Талышинский внес большой вклад в формировании современной азербайджанской журналистики.

Рауф Талышинский приложил исключительные усилия по донесению до общества ценностей журналистики, повышению престижа профессии журналиста и воспитанию профессиональных кадров.

Всегда выделяясь трудолюбием, инициативностью, искренностью, заботливостью, Рауф Талышинский отличался личностным подходом к событиям и процессам, своей гражданской позицией. Без всякого преувеличения можно сказать, что он был интеллигентом с большой буквы, которого подарила обществу журналистика. Кончина Рауфа Талышинского - для медийной общественности Азербайджана глубокая скорбь и потрясение.

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