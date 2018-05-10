Министр обороны Азербайджана наблюдал за международными учениями «Efes-2018» (ФОТО)

10 мая 2018 10:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На полигоне «Doğanbey» в Измире состоялся ночной этап международных учений «Efes-2018», за которыми наблюдал министр обороны Азербайджана Закир Гасанов.

Как говорится в сообщении министерства обороны Азербайджана, распространенном в четверг, вначале делегация минобороны в расширенном составе во главе с министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым, посетила выставку турецкой оборонной промышленности, где ознакомилась с образцами современного вооружения и военной техники.

Затем азербайджанская делегация вместе с высокопоставленными представителями турецкого командования наблюдали за ночным этапом учений.

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