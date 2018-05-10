Президент Ильхам Алиев: Именно Гейдару Алиеву принадлежит особая заслуга в укреплении отношений между Азербайджаном и Россией

10 мая 2018 14:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Именно Гейдару Алиеву принадлежит особая заслуга в укреплении отношений между Азербайджаном и Россией, которые на современном этапе характеризуются как стратегические.

Об этом говорится в приветственном послании Президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам российско-азербайджанской историко-документальной выставки «Гейдар Алиев: Личность, миссия, наследие", проведенной в четверг в Центре Гейдара Алиева в Баку. Послание зачитал помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам - заведующий отделом Али Гасанов.

"Гейдар Алиев – выдающийся государственный и политический деятель, снискавший высокий авторитет не только на постсоветском пространстве, но и во всём мире. Богатый опыт государственного управления и высокие организаторские способности, приобретённые в течение многих лет в качестве председателя КГБ республики, руководителя Азербайджанской ССР, а затем первого заместителя председателя Совета Министров СССР, позволили ему возглавить независимый Азербайджан, и в самое сложное время вывести страну из состояния глубокого кризиса на путь устойчивого развития.

Именно Гейдару Алиеву принадлежит особая заслуга в укреплении отношений между Азербайджаном и Россией, которые на современном этапе характеризуются как стратегические. За годы независимости наши государства сумели не только сохранить, но и приумножить традиции добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества, накопленные многими поколениями.

Примечательно, что на выставке, проводимой в Баку, представлены многочисленные архивные документы и фотографии, позволяющие увидеть не только всю многогранность личности Гейдара Алиева, но и прикоснуться к его наследию. Искренне рад, что к этому знаковому событию подготовлен также и красочный каталог, в котором ясно прослеживается преемственность политического курса, заложенного общенациональным лидером. Надеюсь, что издание займёт достойное место в фондах многих библиотек.

Мне хотелось бы выразить глубокую признательность российской стороне, являющейся инициатором данного проекта, а также поблагодарить историков и архивистов обеих стран. Убеждён, что выставка внесёт свою лепту в укрепление дружбы между нашими народами", - говорится в приветственном послании Президента Азербайджана.

(Автор: Фикрет Долуханов, Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в кампании по посадке деревьев, посвященной дню рождения великого лидера Гейдара Алиева
Политика 11:05
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева
Политика 09:42
Группа ведущих деятелей искусства удостоена премии Президента Азербайджана
Политика 9 мая 16:27
Президент Ильхам Алиев предоставил персональные пенсии ряду деятелей азербайджанской культуры
Политика 9 мая 16:09
Президент Ильхам Алиев принял главу компании DP World
Политика 9 мая 14:20
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан уже стал одним из международных транспортных центров
Политика 9 мая 12:22
Президент Азербайджана и его супруга приняли участие в торжественной церемонии по случаю 73-й годовщины Победы над фашизмом (ФОТО)
Политика 9 мая 09:36
Президент Ильхам Алиев назначил прокурора Нахчыванской АР
Политика 7 мая 20:00
Президент Ильхам Алиев назначил судью в Геранбойский районный суд
Политика 7 мая 19:55
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании Оргкомитета в связи с проведением в Баку финала Лиги Европы УЕФА по футболу
Политика 7 мая 19:54
Кямран Иманов назначен председателем правления Агентства интеллектуальной собственности Азербайджана
Политика 7 мая 18:33
Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство автодороги в Агдашском районе
Политика 7 мая 18:25
Президент Ильхам Алиев позвонил Владимиру Путину
Политика 7 мая 16:42
Тунис намерен укреплять отношения дружбы и сотрудничества с Азербайджаном - Президент
Политика 7 мая 15:33
Президент Ильхам Алиев: Роль Азербайджана в обеспечении энергобезопасности Европы все более возрастает (ФОТО)
Политика 7 мая 10:51
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии разноуровневой дорожной развязки и перехода к проспекту Гейдара Алиева в Баку (ФОТО)
Политика 7 мая 09:28
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан стал образцовой страной в мировом масштабе с точки зрения развития, стабильности, единства народа и власти
Политика 4 мая 18:46
Президент Ильхам Алиев выделил дополнительные средства на благоустройство Хачмаза
Политика 4 мая 18:28