В Азербайджане будут применены новые подходы в санаторно-курортном лечении детей с ограниченными возможностями здоровья

11 мая 2018 01:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будут применены новые подходы в условиях санаторно-курортного лечения детей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом говорится в плане мероприятий по реализации "Национального плана действий на 2018-2020 годы по ранней профилактике и лечению инвалидности, свойственной для детства", утвержденного распоряжением Президента Азербайджана от 10 мая 2018 года.

Согласно плану мероприятий, министерства здравоохранения и сельского хозяйства будут постоянно вести просветительскую работу про влияние химических веществ (пестициды и агрохимические вещества, табачный дым, алкогольные напитки и т.д.) на беременность и здоровье ребенка, который родится в будущем, на женщин в фертильном возрасте (15-49 лет), которые работают в сфере сельского хозяйства.

Также в 2018-2019 годах со стороны министерств здравоохранения и труда и социальной защиты населения будут применены новые подходы в условиях санаторно-курортного лечения детей с ограниченными возможностями здоровья.

Кроме этого, в стране будет расширена сфера усовершенствования и применения услуг неонатальной сердечно-сосудистой хирургии и нейрохирургии, будут созданы возможности централизованной лабораторной диагностики для выявления широко распространенных наследственных метаболических и гормональных нарушений, с целью раннего выявления ограничений возможностей здоровья в антенатальный и неонатальный период, будут широко применяться единые методы диагностики для обследования когнитивной патологии, патологии общения, движения, слуха, зрения, а также других врожденных пороков, которые могут стать причиной серьезной инвалидности.

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