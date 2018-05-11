Ульви Мехтиев: Именно великий лидер Гейдар Алиев не допустил повторения Азербайджаном судьбы АДР

11 мая 2018 13:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Именно великий лидер Гейдар Алиев не допустил повторения Азербайджаном судьбы АДР. Об этом в пятницу сказал председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана Ульви Мехтиев.

Он подчеркнул, что в мае отмечаются два знаменательных события в истории Азербайджана - 95-летие со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева и 100-летие Азербайджанской Демократической Республики (АДР).

"В 1918 году после создания АДР был учрежден трехцветный флаг республики, которая просуществовала всего 23 месяца. Великий лидер Гейдар Алиев вновь поднял этот флаг, сделав все, чтобы он развевался вечно. Поэтому этот флаг является также своего рода символом, который объединяет общенационального лидера и Азербайджанскую Демократическую Республику», - сказал Мехтиев.

Мехтиев отметил, что, к сожалению, по ряду причин, среди которых политическая нестабильность, фактор внешней агрессии, АДР просуществовала недолго. "Но в конце столетия Азербайджан восстановил свою независимость. В 1991-1992 годах Азербайджан мог повторить судьбу АДР. Однако у нас был лидер, обладавший большим опытом, и сплотивший азербайджанский народ вокруг единой идеи. Именно Гейдар Алиев не допустил повторения Азербайджаном судьбы АДР», - сказал он.

Мехтиев добавил, что великий лидер Гейдар Алиев, который жил идеей азербайджанства, всегда в период руководства опекал и выдвигал вперед национальные кадры, создал базу для формирования национальных кадров в политической, экономической и военной сферах.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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