Фарид Джафаров: В основе всех успехов в социально-экономической, культурной и политической сферах Азербайджана стоит мудрая политика Гейдара Алиева (версия 2)

БАКУ /Trend/ - В основе всех успехов, достигнутых в социально-экономической, культурной и политической сферах Азербайджана, стоит мудрая и дальновидная политика Гейдара Алиева. Об этом на мероприятии, посвященном созданной великим лидером Гейдаром Алиевым устойчивой модели молодежной политики независимого Азербайджана, сказал исполнительный директор Фонда молодежи Фарид Джафаров.

Мероприятие посвящено 95-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева и проведено при совместной организации Фонда молодежи и министерства молодежи и спорта.

«Молодежная политика занимает особое место в деятельности Гейдара Алиева. Великий лидер относился к молодежи с отеческой заботой, всегда искренне с ней общался», - сказал Джафаров.

Он отметил, что еще в советский период Гейдар Алиев сыграл неоценимую роль в развитии азербайджанской молодежи и обеспечении будущего Азербайджана профессиональными молодыми кадрами.

«Это проявилось в том, что в годы СССР были созданы условия для того, чтобы тысячи представителей азербайджанской молодежи учились в престижных советских вузах, в том числе в Москве, Киеве, Санкт-Петербурге, Минске и других городах, и именно эти специалисты внесли под руководством Гейдара Алиева незаменимый вклад в строительство нового Азербайджана, и многие из них и сегодня продолжают работать», - сказал Джафаров.

Он напомнил, что после возвращения к руководству страной Гейдар Алиев продолжил свою деятельность в сфере молодежной политики.

Джафаров подчеркнул, что Гейдар Алиев – неотъемлемая часть азербайджанской истории, и можно сказать, что в азербайджанской истории есть особый период, характеризуемый как эра Гейдара Алиева.

Исполнительный директор Фонда молодежи отметил, что сегодня молодежную политику великого лидера Гейдара Алиева успешно продолжает Президент Ильхам Алиев.

«На состоявшихся недавно президентских выборах азербайджанский народ, в том числе молодежь, проголосовал за курс Президента Ильхама Алиева», - отметил Джафаров.

В мероприятии приняли участие замминистра молодежи и спорта Интигам Бабаев, депутаты, члены Наблюдательного совета Фонда молодежи, представители молодежных организаций и другие лица.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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