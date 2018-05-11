Президент Ильхам Алиев: В Азербайджане будет создана современная индустрия туризма

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будет создана современная индустрия туризма.

Об этом в пятницу сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с коллективом отеля «Динамо», открытие которого состоялось в Сабаильском районе Баку.

«Поздравляю вас с открытием нового отеля в Баку. Это прекрасное событие. Отель «Динамо» построен и сдан в эксплуатацию на прекрасном уровне. Как вы знаете, он располагается в историческом здании. У этого здания большая история. Я очень рад, что историческая архитектура зbдания полностью сохранена, и внутренний дизайн тоже радует глаз. Гости отеля будут чувствовать себя как дома. Осуществлены прекрасные дизайнерские работы. Выражаю особую признательность госпоже Пинто. Это действительно прекрасный дизайн. Все работы здесь проведены на очень современном и высоком уровне», - сказал глава государства.

Президент Азербайджана отметил, что расположение отеля тоже очень удобное.

«Это центр города, и гости отеля смогут пешком пройти к самым интересным местам в городе - бульвару, Ичеришехер и другим местам в центре города. Безусловно, деятельность этого отеля придаст импульс развитию туризма в стране, потому что сейчас это одно из основных направлений для нас. В стране растет число туристов. В 2016 году число туристов выросло на 22 процента, в 2017 году - на 20 процентов. За четыре месяца этого года число приехавших в Азербайджан туристов выросло на 13 процентов. Сегодня туристы, приезжающие из более чем 90 стран, могут приехать в Азербайджан, пользуясь системой ASAN Viza. У нас семь аэропортов, реализуются прекрасные инфраструктурные проекты. Недавно было создано Государственное агентство по туризму, которое придаст импульс развитию туризма», - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

Глава государства добавил, что в Азербайджане будет создана современная индустрия туризма.

«В то же время начало работы этого отеля показывает общее развитие нашей страны. Красота нашего города сегодня признана мировым сообществом. Большие мероприятия, которые проводятся в нашей стране, спортивные мероприятия, и среди них, конечно же, проведение соревнований Формула 1, привлекают мировое внимание к Азербайджану. Сегодня Баку, как один из красивейших городов мира, открывает свои двери друзьям», - подчеркнул Президент Азербайджана.

«Я действительно очень рад, что мы сегодня участвуем в церемонии официального открытия отеля «Динамо», расположенного в историческим здании нашего города. Очень рад, что архитектурный стиль здания полностью сохранен. Это здание имеет очень большую историю. Отрадно, что мы смогли сохранить это здание в первозданном виде, как оно было построено. Особо хотел бы отметить важность этого. Потому что знаю, что были планы снести это здание и построить на его месте новый небоскреб. Однако сразу после того, как я был проинформирован об этом, я пресек эти планы. Потому что мы должны беречь нашу историю, нашу архитектуру и беречь развитие архитектуры города Баку», - подчеркнул глава государства.

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