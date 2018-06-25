Завтра в военном параде в Баку примут участие около 4 тыс. военнослужащих

25 июня 2018 15:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку на площади Азадлыг состоится военный парад, посвященный 100-летнему юбилею Вооруженных сил Азербайджана, говорится в сообщении пресс-службы минобороны, распространенном в понедельник.

В военном параде примут участие около 4000 военнослужащих министерств обороны, внутренних дел, чрезвычайных ситуаций, Службы государственной безопасности, Государственной пограничной службы и Специальной службы государственной охраны, а также парадного состава Вооруженных сил Турции.

На параде будут представлены свыше 240 единиц военной техники, более 70 летательных аппаратов, в том числе принятые недавно на вооружение самые новые и современные виды вооружения и техники – бронетехника, ракетные и артиллерийские установки, системы противовоздушной обороны, вертолеты, беспилотные летательные аппараты.

В параде также примут участие до 100 представителей Турции, Пакистана, Беларуси, Бахрейна, ОАЭ, Грузии, Ирана, Израиля, Казахстана, Узбекистана, России, Саудовской Аравии и Украины.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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