Президент Ильхам Алиев: Азербайджан заинтересован в приобретении военной техники у Пакистана (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник принял председателя Объединенного комитета начальников штабов Пакистана Зюбайра Махмуда Хайата.

Президент Ильхам Алиев выразил удовлетворение в связи с прибытием в страну председателя Объединенного комитета начальников штабов Пакистана Зюбайра Махмуда Хайата для участия в военном параде, посвященном 100-летию создания Вооруженных сил Азербайджана, и оценил это как показатель отношений братства и партнерства между странами.

Сказав, что две страны всегда поддерживают друг друга, глава государства высоко оценил то, что Пакистан не установил дипломатические отношения с Арменией в связи с оккупацией ею азербайджанских территорий, и отметил, что это демонстрирует братство двух народов, и азербайджанский народ высоко это ценит.

Президент Ильхам Алиев сказал, что двусторонние отношения между странами успешно развиваются в различных сферах, с удовлетворением вспомнил свои встречи с руководителями Пакистана. Президент Азербайджана отметил, что между странами существуют тесные политические связи и в то же время успешно развивается сотрудничество и в оборонной сфере.

Азербайджан заинтересован в ещё большем расширении военного сотрудничества с Пакистаном и приобретении ещё большего количества военной техники у Пакистана. Совместные военные учения стран тоже служат этой цели.

Выразив признательность за теплые слова, председатель Объединенного комитета начальников штабов Пакистана Зюбайр Махмуд Хайат передал Президенту Ильхаму Алиеву наилучшие пожелания правительства, народа и Вооруженных сил Пакистана.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов Пакистана Зюбайр Махмуд Хайат сказал, что испытывает чувство удовлетворения в связи с участием в военном параде, посвященном 100-летию создания Вооруженных сил Азербайджана, подчеркнул большое значение мероприятия и в связи с этим передал свои поздравления.

Сказав, что между народами существуют тесные связи, Зюбайр Махмуд Хайат подчеркнул, что эти связи опираются на исторические и культурные корни.

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