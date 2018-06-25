Президент Ильхам Алиев: Азербайджан заинтересован в приобретении военной техники у Пакистана (версия 2)

25 июня 2018 16:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник принял председателя Объединенного комитета начальников штабов Пакистана Зюбайра Махмуда Хайата.

Президент Ильхам Алиев выразил удовлетворение в связи с прибытием в страну председателя Объединенного комитета начальников штабов Пакистана Зюбайра Махмуда Хайата для участия в военном параде, посвященном 100-летию создания Вооруженных сил Азербайджана, и оценил это как показатель отношений братства и партнерства между странами.

Сказав, что две страны всегда поддерживают друг друга, глава государства высоко оценил то, что Пакистан не установил дипломатические отношения с Арменией в связи с оккупацией ею азербайджанских территорий, и отметил, что это демонстрирует братство двух народов, и азербайджанский народ высоко это ценит.

Президент Ильхам Алиев сказал, что двусторонние отношения между странами успешно развиваются в различных сферах, с удовлетворением вспомнил свои встречи с руководителями Пакистана. Президент Азербайджана отметил, что между странами существуют тесные политические связи и в то же время успешно развивается сотрудничество и в оборонной сфере.

Азербайджан заинтересован в ещё большем расширении военного сотрудничества с Пакистаном и приобретении ещё большего количества военной техники у Пакистана. Совместные военные учения стран тоже служат этой цели.

Выразив признательность за теплые слова, председатель Объединенного комитета начальников штабов Пакистана Зюбайр Махмуд Хайат передал Президенту Ильхаму Алиеву наилучшие пожелания правительства, народа и Вооруженных сил Пакистана.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов Пакистана Зюбайр Махмуд Хайат сказал, что испытывает чувство удовлетворения в связи с участием в военном параде, посвященном 100-летию создания Вооруженных сил Азербайджана, подчеркнул большое значение мероприятия и в связи с этим передал свои поздравления.

Сказав, что между народами существуют тесные связи, Зюбайр Махмуд Хайат подчеркнул, что эти связи опираются на исторические и культурные корни.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Нужно отказаться от двойных стандартов в отношении Азербайджана - Ганира Пашаева
Политика 16:20
Президент Ильхам Алиев удостоил группу военнослужащих минобороны высших воинских званий и наград
Политика 14:45
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан заинтересован в приобретении военной техники у Пакистана
Политика 14:30
Президент Ильхам Алиев: Азербайджано-турецкие отношения поднялись на самый высокий уровень стратегического партнерства
Политика 24 июня 23:40
Президент Ильхам Алиев поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с убедительной победой на президентских выборах
Политика 24 июня 21:37
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с госсекретарем Совета безопасности Беларуси
Азербайджан 24 июня 20:53
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем Госдумы России (ФОТО)
Политика 24 июня 19:46
Президент Ильхам Алиев наградил группу работников морского транспорта
Политика 23 июня 16:17
Президент Ильхам Алиев наградил группу работников машиностроительной промышленности
Политика 23 июня 16:06
Президент Ильхам Алиев поздравил главу Мозамбика
Политика 23 июня 15:13
В Азербайджане будет проведен 100-летний юбилей Мехти Гусейнзаде
Политика 23 июня 14:50
Президент Ильхам Алиев наградил группу работников сферы здравоохранения
Политика 23 июня 14:29
Президент Ильхам Алиев утвердил Акифа Ализаде на должности президента НАНА
Политика 23 июня 14:15
Президент Ильхам Алиев: Азербайджану и Алжиру важно уделять еще большее внимание вопросам экономсотрудничества и росту товарооборота
Политика 23 июня 11:03
Президент Ильхам Алиев поздравил великого герцога Люксембурга
Политика 22 июня 17:57
Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство автодороги в Балакенском районе
Политика 22 июня 17:51
Президент Ильхам Алиев: В Азербайджане проводятся широкомасштабные работы в ненефтяном секторе и перед страной стоят большие планы (ФОТО)
Политика 22 июня 17:10
Президент Ильхам Алиев выделил дополнительные средства на строительство автодороги Демирчи-Лахыдж
Политика 21 июня 18:36