Хикмет Гаджиев ответил на статью на портале "Eurasianet.org", искажающую правду об Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В статье «В тени войны: жизнь Армении в коридоре обороны», опубликованной 22 июня на портале "Eurasianet.org», расположенном в Нью-Йорке, в искаженной свете представлены история Зангезурского региона, погромы, устроенные армянами на этой территории, действия Нжде Гарегина и истинные причины армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

В связи с этим глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев выступил на этом портале с ответной статьей.

«Ваша статья отражает позицию только одной стороны в конфликте между Арменией и Азербайджаном и не предоставляет объективную историческую информацию о Зангезурском регионе. С сожалением должен отметить, что авторы умалчивают о расправах, учиненных против коренного населения Зангезура - азербайджанцев-мусульман. Я также полностью не согласен с тем, как авторы описывают личность Нжде Гарегина», - написал Хикмет Гаджиев.

Официальный представитель МИД отметил, что в Государственном архиве Азербайджана есть много документов Чрезвычайной следственной комиссии, учрежденной Азербайджанской Демократической Республикой, о погромах, учиненных в 1918-1920 годах в Зангезуре армянскими военными формированиями под руководством Нжде Гарегина и других. Гаджиев отметил, что Азербайджанская Демократическая Республика для прекращения массовых расправ, учиненных против мирных азербайджанцев, предприняла демарш в адрес руководства британских военных сил на Кавказе.

Хикмет Гаджиев довел до внимания, что согласно документам Чрезвычайной следственной комиссии АДР в результате действий Нжде Гарегина в Зангезурском регионе было убито более 10 тысяч мирных азербайджанцев, полностью разрушено 115 азербайджанских сел, наряду с Зангезуром пострадало также азербайджанское население регионов Гейче и Ереван.

Гаджиев написал, что Зангезур, демографический состав которого резко изменился после массовых погромов и этнической чистки, после оккупации Кавказа был передан Армении большевиками и в результате этого Нахчыван географически был отделен от основной части Азербайджана.

Глава пресс-службы МИД, дав информацию о присоединении Нжде Гарегина во время Второй мировой войны к фашистской Германии и организации им массовых убийств евреев, русских, украинцев и других, отметил, что расистские и ультрашовинистические идеи Нжде составляют идеологическую основу Республиканской партии бывшего президента Армении Сержа Саргсяна.

Хикмет Гаджиев, написав о начале новой волны изгнания азербайджанцев из Армении, в том числе из Зангезура и Гейче, в конце 80-х годов накануне распада СССР, отметил, что в результате этого в Армении было создано моноэтническое государство, но этим трагедия не закончилась. Он добавил, что с 1991 года Армения начала войну против Азербайджана с иллюзией создания "Великой Армении", используя силу, оккупировала азербайджанский Нагорный Карабах и другие прилегающие районы и подвергла более 700 тысяч азербайджанцев этнической чистке.

Причиной существующих сегодня в Зангезурском регионе, который Армения называет Сюник, безработицы и бедности являются иллюзия о "Великой Армении" и необоснованные территориальные амбиции и экспансия Армении, написал Гаджиев, отметив, что в результате пропаганды в Армении и армянской диаспоре многие все еще находятся в плену прошлого и верят в это.

Задавшись вопросом, почему закрыта железная дорога через Мегри, которая объединяла Азербайджан/Нахчыван, Армению и Иран, Хикмет Гаджиев отметил, что это связано с политикой территориальной экспансии Армении.

Чтобы избавиться от изоляции, в которой Армения находится, отметил Гаджиев, она должна отказаться от территориальных притязаний к соседям, вывести свои войска с оккупированных территорий Азербайджана согласно резолюциям СБ ООН и наладить цивилизованные отношения с соседями.

«Чем быстрее Армения поймет эту реальность, тем лучше будет для населения Армении, и она сможет использовать возможности регионального сотрудничества», - написал Гаджиев.

(Текст: Али Гасымов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.